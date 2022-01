Stupro di gruppo, come è possibile che dei genitori difendano i figli che hanno violentato una ragazza? (Di sabato 22 gennaio 2022) Forse ogni genitore ha pensato a come avrebbe reagito se il proprio figlio, tornando a casa da una festa di Capodanno , avesse raccontato senza remore e senza timore di aver partecipato ad uno Stupro ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Forse ogni genitore ha pensato aavrebbe reagito se il proprioo, tornando a casa da una festa di Capodanno , avesse raccontato senza remore e senza timore di aver partecipato ad uno...

Traidordepueblo : RT @ZarinaCinzia: 4 #criminali che vogliono far passare #stupro di gruppo come #bravata e con pieno appoggio dei loro #genitori. Nessuno sc… - LuisaPozzoni : RT @eziomauro: Lo stupro di gruppo raccontato a mamma e papà. 'Se semo divertiti'. E nessuno denuncia - molinaro_enrico : 15c/ i nostri figli non si proteggono sottraendoli alle loro responsabilità - soprattutto quando sono gravi come ne… - molinaro_enrico : 2c/ possa essere raggiunto stuprando una ragazza? Forse ogni genitore ha pensato a come avrebbe reagito se il propr… - GiusPecoraro : RT @catlatorre: 'Lo stupro di gruppo raccontato a mamma e papà: 'Se semo divertiti'. E nessun genitore denuncia. 'Colpa della famiglia dell… -