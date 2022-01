Sci alpino Slalom Kitzbuehel programma e startlist (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi, sabato 22 gennaio, si scende lo Slalom di Kitzbuehel. La prima manche è prevista alle 10:15, la seconda alle 13:45. Sarà come sempre possibile seguire in diretta la gara su Rai Sport, e Eurosport o in streaming su SkyGo, Now, Discovery+, Rai Play e Dazn. Slalom Kitzbuehel: cosa aspettarci Con tredici atleti in meno di 100 punti lo Slalom di Kitzbuehel lascia i giochi ancora aperti, soprattutto se si considera la presenza del Campione Olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli. L’emiliano è tornato sul podio a Wengen a sei anni di distanza dall’ultima volta e sta convincendo tutti con la sua ritrovata competitività. Gli italiani che vedremo al cancelletto di partenza di Kitzbuehel oltre a Razzoli sono Alex Vinatzer, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Simon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi, sabato 22 gennaio, si scende lodi. La prima manche è prevista alle 10:15, la seconda alle 13:45. Sarà come sempre possibile seguire in diretta la gara su Rai Sport, e Eurosport o in streaming su SkyGo, Now, Discovery+, Rai Play e Dazn.: cosa aspettarci Con tredici atleti in meno di 100 punti lodilascia i giochi ancora aperti, soprattutto se si considera la presenza del Campione Olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli. L’emiliano è tornato sul podio a Wengen a sei anni di distanza dall’ultima volta e sta convincendo tutti con la sua ritrovata competitività. Gli italiani che vedremo al cancelletto di partenza dioltre a Razzoli sono Alex Vinatzer, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Simon ...

