Roma, tre uscite per arrivare a Ndombelé (Di sabato 22 gennaio 2022) La Roma studia la possibilità per arrivare a Ndombelè del Tottenham: tre le uscite giallorosse La Roma studia la possibilità di arrivare a Ndombelè del Tottenham. Prima di un'entrata c'è da mettere in conto qualche uscita. In mezzo al campo sono in tre a rischiare. Diawara sempre più verso la Spagna, anche se nelle ultime ore si è registrato un interessamento del Torino. Darboe, possibile prestito per lui e l'altro nome a sorpresa sarebbe quello di Veretout. Il francese potrebbe essere ceduto solo per avere liquidità e poter registrare un'entrata importante a livello economico. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

