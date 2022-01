Quirinale | il portavoce di Mattarella prepara gli scatoloni

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una foto con una serie dinel suo ufficio che si vanno riempiendo e la didascalia: “Fine settimana di lavori pesanti…”. Con il Presidente della Repubblica, Sergio, che ha raggiunto Palermo dove dovrebbe fermarsi fino a lunedì, il suoGiovanni Grasso sial trasloco dal, come lascia intendere nel post pubblicato sul profilo Twitter. Cambio di foto anche su WhatsApp: non più il torrino del palazzo presidenziale ma un’immagine personale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È questo lo scatto portato su Twitter da Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica ... Lo staff di Mattarella ha dunque iniziato il trasloco dal Quirinale. Week end di scatoloni negli uffici del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appresta infatti a lasciare la massima carica dello Stato (il settennato scade il 3 febbraio). E' tornato a Palermo e intende restarci per i prossimi giorni. E' da casa sua in via Libertà, il salotto buono del capoluogo siciliano, che Sergio Mattarella seguirà le operazioni di voto per eleggere ...