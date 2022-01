Quarta dose di vaccino, i tempi sono ancora prematuri (Di sabato 22 gennaio 2022) . A dirlo è la Commissaria Europea alla Salute in una riunione con i ministri europei I ministri della Salute degli Stati appartenenti alla Comunità Europea si sono riuniti in video conferenza per fare il punto sulla situazione epidemica in Europa. L’accento è stato posto sull’importanza della vaccinazione, ma si è anche discusso sulla opportunità o meno di fare una Quarta dose di vaccino. Stella Kyriakides, Commissaria Ue alla salute, ha dichiarato: «La scienza è chiara sui prossimi passi da intraprendere per i cittadini: aumentare la diffusione della vaccinazione e provvedere a un booster aggiuntivo, specialmente per i più vulnerabili. Se vedremo dati conclusivi sulla necessità di una Quarta dose, dovremo essere pronti ad agire». Sull’opportunità di effettuare la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022) . A dirlo è la Commissaria Europea alla Salute in una riunione con i ministri europei I ministri della Salute degli Stati appartenenti alla Comunità Europea siriuniti in video conferenza per fare il punto sulla situazione epidemica in Europa. L’accento è stato posto sull’importanza della vaccinazione, ma si è anche discusso sulla opportunità o meno di fare unadi. Stella Kyriakides, Commissaria Ue alla salute, ha dichiarato: «La scienza è chiara sui prossimi passi da intraprendere per i cittadini: aumentare la diffusione della vaccinazione e provvedere a un booster aggiuntivo, specialmente per i più vulnerabili. Se vedremo dati conclusivi sulla necessità di una, dovremo essere pronti ad agire». Sull’opportunità di effettuare la ...

