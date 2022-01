Porsche Design | una 911 speciale per festeggiare i 50 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Compleanno importante in casa. La sezionecompie 50e, per l’occasione, l’azienda automobilistica tedesca ha realizzato una vettura. Si chiama911 Edition 50 Yearsed è un’edizione limitata della mitica 911 con Targa GTS. Sono disponibili solo 750 esemplari, venduti insieme ad un orologio Chronograph 1 celebrativo. Le consegne partiranno

Il nome è davvero lungo ma la ricorrenza da festeggiare è senza dubbio una delle più significative.compie 50 anni e per celebrare al meglio il mezzo secolo presenta una speciale 911 Targa GTS in edizione limitata . Si tratta della911 Edition 50 Years, prodotta ...Quella che possiamo considerare come la rivale della911, è stata spiata per la prima volta ...avrà molti punti in comune con la nuova SL anche se voci di corridoio affermano che avrà un...La Porsche Taycan, con il suo design inconfondibile, uscirà dai box e scenderà sul circuito del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E, prenderà immediatamente il comando. La prima vettura sportiva ...Per i cinquant’anni dalla creazione di Porsche Design, i vertici di Zuffenhausen hanno realizzato una serie a tiratura limitata (750 esemplari) di Porsche 911 Targa 4 GTS.