Pioli “Juve in forma, servirà una prestazione di qualità” (Di sabato 22 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La nostra classifica è buona, la Juventus adesso è in ottima forma, una prestazione normale non sarà sufficiente. Dovremo fare una prestazione di qualità, ne abbiamo le capacità”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del big match di San Siro contro la Juventus. “E' una partita importante, non decisiva ma importante – ha aggiunto il tecnico rossonero -. La Juventus sta dimostrando la sua forza. Vincere domani sarebbe importante per la nostra classifica”. Il Milan è a caccia del riscatto dopo la rocambolesca sconfitta contro lo Spezia dello scorso turno: “Ibrahimovic sta bene ed è pronto. Calabria, Romagnoli e Bennacer, sono tre rientri importanti. Stanno bene e sono tutti a disposizione”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La nostra classifica è buona, lantus adesso è in ottima, unanormale non sarà sufficiente. Dovremo fare unadi, ne abbiamo le capacità”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del big match di San Siro contro lantus. “E' una partita importante, non decisiva ma importante – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Lantus sta dimostrando la sua forza. Vincere domani sarebbe importante per la nostra classifica”. Il Milan è a caccia del riscatto dopo la rocambolesca sconfitta contro lo Spezia dello scorso turno: “Ibrahimovic sta bene ed è pronto. Calabria, Romagnoli e Bennacer, sono tre rientri importanti. Stanno bene e sono tutti a disposizione”. ...

