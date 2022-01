(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Esprimo gratitudine alper la grandissima attenzione prestata al Sannio. E’ un segnale importante per l’entroterra”. Domenico, Coordinatore provincialeBenevento, commenta così all’indomani del riconoscimento di fondi a favore dei 72 paesi della provincia di Benevento per attività di promozione del territorio. Il riferimento diè alla misura“Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”, nell’ambito del Programma Unitario didi tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale, afferente i Poc Campania 2014-2020. Una misura che, per la prima volta, ha visto premiati tutti ...

anteprima24 : ** Percorsi turistici, Parisi (#Anci) ringrazia l'assessore regionale Casucci ** - ilvaglio1 : Percorsi turistici, Parisi (Anci) ringrazia l'assessore regionale Casucci #domenicoparisi #ancibenevento… - estensecom : Con la nuova appa 'Scopri Ferrara' download gratuito con quattro percorsi attraverso alcuni fondamentali snodi turi… - cronachelucane : VIETRI DI POTENZA: 500MILA EURO PER IL VERDE - Il progetto è stato finanziato dalla Regione Basilicata: prevede la… - sam_samu24 : RT @wolfPris: E’ una regione davvero suggestiva, fuori dai percorsi turistici, e dove vivere un’esperienza unica: ci tenevo molto ad organi… -

Ultime Notizie dalla rete : Percorsi turistici

NTR24

Quattroattraverso alcuni fondamentali snodicollocati nel Centro Storico, fruibili sia in bici che a piedi, in grado di guidare il visitatore alla scoperta del patrimonio ...Quattroattraverso alcuni fondamentali snodicollocati nel centro storico, fruibili sia in bici che a piedi, in grado di guidare il visitatore alla scoperta del patrimonio ..."Esprimo gratitudine all'assessore regionale Casucci per la grandissima attenzione prestata al Sannio. E' un segnale importante per l'entroterra". Domenico Parisi, Coordinatore provinciale Anci Beneve ...Gli attuali due corsi quadriennali diventeranno 10 grazie all'approvazione di nuove opzioni da parte del Ministero. Sono percorsi liceali, tecnici e professionali ...