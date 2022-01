"Per un po' non contate su di me". Baricco in ospedale (Di sabato 22 gennaio 2022) Con il suo annuncio social, Alessandro Baricco ha spiazzato i suoi tanti follower e lettori annunciando che a breve si sottoporrà a un trapianto Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Con il suo annuncio social, Alessandroha spiazzato i suoi tanti follower e lettori annunciando che a breve si sottoporrà a un trapianto

Advertising

borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - ladyonorato : Chi ha bisogno dell’indicazione di un avvocato per difendersi da abusi o soprusi vari in quanto non “vaccinato” o n… - Giorgiolaporta : Davvero i migliori hanno scritto su un #DPCM che una persona non vaccinata puà comprare in un ipermercato il prosci… - parloamestessa : RT @CucchiRiccardo: So che mi attirerò molte critiche. Non importa. Sono stato sempre contrario all' #alternanzascuolalavoro. C'è un tempo… - graaf63 : @BattistaDotti @CesareOrtis @GuidoCrosetto Il dolore aiuta a non dimenticare, quindi l'antidolorifico non mi serve!… -