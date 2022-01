Paura a Roma, investito ciclista sull’Aurelia: strada chiusa e traffico deviato (Di sabato 22 gennaio 2022) Incidente questa mattina sulla Via Aurelia all’altezza di Malagrotta, non troppo distante dal Grande Raccordo Anulare. Stando alle prime informazioni disponibili si tratta di un investimento di un ciclista. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora e attualmente risulta riaperta ma soltanto parzialmente. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale. Investimento ciclista sull’Aurelia: cosa è successo Dalle prime informazioni disponibili il ciclista si trovava sulla corsia di marcia in direzione Grosseto quando è stato investito. A seguito dell’incidente è rimasto ferito ma le sue condizioni di salute al momento non sono note. La strada è stata chiusa e il traffico deviato allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Incidente questa mattina sulla Via Aurelia all’altezza di Malagrotta, non troppo distante dal Grande Raccordo Anulare. Stando alle prime informazioni disponibili si tratta di un investimento di un. Laè rimastaper circa un’ora e attualmente risulta riaperta ma soltanto parzialmente. Sul posto la Polizia Locale diCapitale. Investimento: cosa è successo Dalle prime informazioni disponibili ilsi trovava sulla corsia di marcia in direzione Grosseto quando è stato. A seguito dell’incidente è rimasto ferito ma le sue condizioni di salute al momento non sono note. Laè statae ilallo ...

