Paul Heyman: "I social media non so se avrebbero aiutato la ECW a sopravvivere"

In un'apparizione su Cassio's Cut, a Paul Heyman è stato chiesto della ECW, la promotion che possedeva, promuoveva e registrava durante gli anni '90 e di cui è stato capo scrittore dopo che la WWE l'ha rilanciata nel 2006. Una delle certezze che la ECW non aveva durante il suo periodo d'oro era l'avvento dei social media. Una risorsa che Heyman è convinto che avrebbero sfruttato. Le sue parole "Noi l'avremmo usata così come ogni altra chance e ogni altra piattaforma che abbiamo avuto. Non posso dirvi che avrebbe danneggiato la ECW perché se avesse pregiudicato la federazione allora non avrei fatto il mio lavoro capendo i parametri e le opportunità che sono rappresentate da ogni tipo di infrastruttura o idea di diffusione che stava accadendo in quel momento. D'altra parte, ..."

