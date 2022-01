Milan, chi è Chancel Mbemba: ruolo, stipendio e skills (VIDEO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno dei tanti nomi accostati al Milan è quello di Chancel Mbemba: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno dei tanti nomi accostati alè quello di: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri

Advertising

capuanogio : L’AIA smentisce il #Milan: mai fatte le scuse per l’errore di #Serra, solo il rammarico personale di chi era presen… - Gazzetta_it : 'Vergogna, da terza categoria'. Tifosi furiosi con #Serra. E c'è chi ricorda il caso-Muntari... - DAZN_IT : Jerry, perché ha il collo di una giraffa... avete capito a chi si riferisce Milan Skriniar? ?? 1vs1 con Skriniar è… - lbzzz21 : RT @Gaucho_RN: Non so quante volte l'ho già detto ma vi rendete che Ibrahimovic gioca nel Milan? Non so chi devo ringraziare per questo pri… - ElBondaz : RT @Gaucho_RN: Non so quante volte l'ho già detto ma vi rendete che Ibrahimovic gioca nel Milan? Non so chi devo ringraziare per questo pri… -