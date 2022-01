Lo studente morto durante lo stage, indagine per omicidio colposo (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul corpo del diciottenne Lorenzo Parelli sarà eseguita l’autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Si tratta quasi di un atto dovuto per ricostruire la situazione nella quale si è... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul corpo del diciottenne Lorenzo Parelli sarà eseguita l’autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Si tratta quasi di un atto dovuto per ricostruire la situazione nella quale si è...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - il_pucciarelli : È morto uno studente di 18 anni mentre lavorava, ma pure di fronte a questo bisogna cercare la battuta “sfrontata”,… - PartitodelsudR : RT @NataleCuccurese: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente nel pomeriggio in un’azienda di Lauzacco (UD). Il ragazzo era al suo u… - tittimaestra : RT @ZanAlessandro: Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto sul po… -