"Le 12 regole dei guerrieri no vax": deliri e fanatismi degli imbrattatori di Nembro (Di sabato 22 gennaio 2022) Dicono di ispirarsi alla non violenza, ma fomentano spesso l'odio. Arrivando a definire "nazisti" il sindaco di un paese della Valle Seriana e un primario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Colpevoli – secondo loro – di nascondere la verità sui vaccini e la pandemia Covid-19, ridotta a una semplice "truffa". Nelle loro chat, si susseguono pensieri a tratti agghiaccianti. Ci limitiamo a riportarne uno: "vaccino=gas e ospedale=lager. Nazismo 2.0". "Loro" sono i membri del gruppo ViVi, i fanatici no-vax che di recente hanno imbrattato a colpi di bomboletta spray il centro vaccinale di Dalmine e le pareti del cimitero di Nembro, il paese più martoriato durante la prima ondata Covid ("un'azione precisa in un punto strategico", così ne parlano sui social). Gli stessi che a dicembre hanno lasciato decine di volantini sulle auto dei dipendenti dell'ospedale di ...

