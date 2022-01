Calciomercato Juventus | ecco la punta | è un ex Milan fortissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lasembra aver trovato in Pierre Emerick Aubameyang l’uomo giusto per poter rafforzare nel breve periodo l’attacco. L’Arsenal ha assolutamente bisogno di vendere Pierre Emerick Aubameyang entro la fine del mercato dato che da tempo non rientra più nei piani dei Gunners e il suo addio permetterebbe alladi sistemare l’attacco. I londinesi di Mikel Arteta hanno fatto per anni affidamento sulle giocate dell’attaccante gabonese che però da tempo non sta riuscendo a trovare spazio nella storica squadra inglese che ha già deciso di disfarsi di lui ormai da tanto tempo. I Gunners stanno praticamente offrendo a mezza Europa ilattaccante dal carattere difficile e per tutti sarebbe un grande affare se non ci fosse il problema in questo momento legato all’ingaggio. Lo stipendio dell’attaccante africano è infatti da ...