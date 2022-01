Cacciare l' allenatore porta più punti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nella settimana in cui la Serie A eguaglia il numero di allenatori esonerati (7) rispetto alla scorsa stagione, tifosi e appassionati si chiedono: ma licenziare il tecnico serve davvero?effettivamente dei risultati migliori per le squadre? I numeri nelle ultime tre annate e mezzo di campionato dicono che sì, mediamente è una mossa che funziona. Nella stagione in corso, per esempio, soltanto Shevchenko ha fatto peggio dell’a cui è subentrato, Ballardini, sulla panchina del Genoa: 0,33a partita per il tecnico ucraino contro la media di 0,75 dell’ex Bologna e Palermo. Per il resto, da Mazzarri col Cagliari (+0,46a gara rispetto a Semplici) a Tudor col Verona (+1,58 rispetto a Di Francesco) passando per Colantuono alla Salernitana (+0,1 rispetto a Castori), tutti hanno migliorato le ...