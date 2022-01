Aumentano gli affitti delle case popolari? Ecco come è andata a finire (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non ci sarà alcun aumento dei canoni di fitto per gli alloggi di edilizia popolare. Lo ha annunciato nel corso del consiglio comunale convocato ieri per il Salva Napoli, l’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta. Questo risultato è giunto dopo una battaglia consiliare condotta da Forza Italia. “La rinegoziazione dei canoni fissata per il 2023 – spiega Salvatore Guangi a nome del gruppo consiliare azzurro composto anche da Iris Savastano e Domenico Brescia – è stata scongiurata grazie alla nostra battaglia. Per questo, siamo molto soddisfatti. Le conseguenze della crisi finanziaria del Comune non possono essere pagate dalle fasce più deboli della cittadinanza. Noi, come Forza Italia, siamo sempre stati attenti a quest’aspetto e continueremo ad esserlo. Il diritto alla casa deve essere per tutti. E se Comune e Regione vogliono davvero ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non ci sarà alcun aumento dei canoni di fitto per gli alloggi di edilizia popolare. Lo ha annunciato nel corso del consiglio comunale convocato ieri per il Salva Napoli, l’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta. Questo risultato è giunto dopo una battaglia consiliare condotta da Forza Italia. “La rinegoziazione dei canoni fissata per il 2023 – spiega Salvatore Guangi a nome del gruppo consiliare azzurro composto anche da Iris Savastano e Domenico Brescia – è stata scongiurata grazie alla nostra battaglia. Per questo, siamo molto soddisfatti. Le conseguenze della crisi finanziaria del Comune non possono essere pagate dalle fasce più deboli della cittadinanza. Noi,Forza Italia, siamo sempre stati attenti a quest’aspetto e continueremo ad esserlo. Il diritto alla casa deve essere per tutti. E se Comune e Regione vogliono davvero ...

demagistris : Le bollette aumentano,i salari non crescono,il lavoro spesso non c’è e molte volte è precario,l’inflazione galoppa,… - galeazzobignami : Gli esperti del #Governodeimigliori dicono che nelle scuole elementari tutto procede bene. Gli esperti del Governo… - Max06194502 : @maurorizzi_mr Tanto covid morti infetti i contagi aumentano i morti pure dragone se ne fotte donne uomini bambini… - anteprima24 : ** Aumentano gli affitti delle case popolari? Ecco come è andata a finire ** - FrancjKicca : RT @cettimas: @gr_grim Puntano a quelli non c'è niente da fare, e più le percentuali di bambini vaccinati aumentano più fanno la faccia fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano gli Ferrari 296 GTB Squalo Aero Kit: il tuning di DMC Gli ingegneri di Duesseldorf non si sono limitati alla cura meccanica, ma hanno apportato delle ... La Ferrari 296 GTB 'Squalo' ha spoiler, minigonne ed altri elementi che aumentano l'aggressività, come ...

Giustizia, Abruzzo, aumento esponenziale reati di minorenni "Gli Uffici minorili evidenziano il tema del malessere adolescenziale esploso in tempi di pandemia e ... Aumentano di poco, nonostante le leggi e l'attenzione mediatica, i reati di genere. Diminuiti i ...

Covid a scuola, in Lombardia troppi studenti contagiati: aumentano gli hub per i tamponi La Repubblica Crescono del 25% le vendite di semiconduttori nel 2021 A dispetto delle difficoltà legate alla loro produzione, i semiconduttori si vendono come non mai: +25% nel corso del 2021 certifica Gartner, per un mercato da più di 500 miliardi di dolalri di contro ...

Anno giudiziario, a Genova in aumento i morti sul lavoro e le indagini per maltrattamenti In Liguria sono cresciuti gli infortuni e le morti sul lavoro. Il dato è emerso dalla relazione del procuratore generale della corte d'Appello di Genova, Roberto Aniello, stamane nel corso dell'inaugu ...

ingegneri di Duesseldorf non si sono limitati alla cura meccanica, ma hanno apportato delle ... La Ferrari 296 GTB 'Squalo' ha spoiler, minigonne ed altri elementi chel'aggressività, come ...Uffici minorili evidenziano il tema del malessere adolescenziale esploso in tempi di pandemia e ...di poco, nonostante le leggi e l'attenzione mediatica, i reati di genere. Diminuiti i ...A dispetto delle difficoltà legate alla loro produzione, i semiconduttori si vendono come non mai: +25% nel corso del 2021 certifica Gartner, per un mercato da più di 500 miliardi di dolalri di contro ...In Liguria sono cresciuti gli infortuni e le morti sul lavoro. Il dato è emerso dalla relazione del procuratore generale della corte d'Appello di Genova, Roberto Aniello, stamane nel corso dell'inaugu ...