Ansia | la passiflora viola ti aiuta in soli 30 minuti

(Di sabato 22 gennaio 2022), latiin30: ecco tutti i benefici rilassanti del fiore conosciuto come “fiore della Passione”. I benefici dellacontro l’(foto: Pixabay).Originaria dell’America centro-meridionale, laè meglio nota a tutti come “fiore della Passione”, un nome che ha ben poco a che fare con l’eroticità, quanto richiama invece alla passione di Cristo; i gesuiti che scoprirono il fiore di questa pianta infatti, videro al suo interno simboli legati alla Passione di Cristo, dandogli questo nome. Il fiore dellaha però ottime proprietà curative, specie per quanto riguarda l’e l’insonnia; stando a nuovi studi, sarebbe ...

Advertising

greenMe_it : Passiflora viola, la pianta in grado di ridurre ansia e insonnia in appena 30 minuti - LizofarmSrl : Insonnia, ansia e nervosismo possono compromettere la ???????????? ?????????? ??????????. ?? BIOCALM, integratore 100% naturale a b… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia passiflora

Formatonews

Anche laè una pianta che rappresenta un possibile rimedio, favorisce il sonno e allontanerebbee stress. Prima di preparare un infuso con queste 3 piante assicuriamoci di non essere ...... Coppia: gli obiettivi da realizzare da soli o con il partner per il 2022da prestazione: i rimedi naturali 'I fitoterapici, come salvia,, arancio amaro e lavanda , che hanno ...L’ansia da prestazione colpisce sia gli uomini che le donne. Ma come porre fine a questa condizione? I consigli del Dottor Nicola Macchione, Andrologo e Urologo ...