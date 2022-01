Addio al monaco Zen pacifista Thich Nhat Hanh (Di domenica 23 gennaio 2022) Del maestro Zen Thich Nhat Hanh, morto a 95 anni venerdi notte nel tempio di Tu Hieu e Hue, nel centro del Vietnam, si è detto che fu proprio il suo insegnamento sul rifiuto della guerra a influenzare Martin Luther King quando il leader religioso americano lottava per i diritti dei neri. Il rifiuto della guerra doveva rientrare nella battaglia di civiltà che il religioso battista ucciso nel 1968 stava portando avanti. Erano infatti i tempi del conflitto in Vietnam … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 gennaio 2022) Del maestro Zen, morto a 95 anni venerdi notte nel tempio di Tu Hieu e Hue, nel centro del Vietnam, si è detto che fu proprio il suo insegnamento sul rifiuto della guerra a influenzare Martin Luther King quando il leader religioso americano lottava per i diritti dei neri. Il rifiuto della guerra doveva rientrare nella battaglia di civiltà che il religioso battista ucciso nel 1968 stava portando avanti. Erano infatti i tempi del conflitto in Vietnam … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

