Venezia, il presidente Niederauer: «Vogliamo giocare con l'Inter, rispettiamo le regole» (Di venerdì 21 gennaio 2022) . La dichiarazioni ufficiale Il presidente del Venezia Niederauer ha voluto fare chiarezza sulla situazione dei positivi alla vigilia del match. Questa la sua dichiarazione ufficiale: «A partire da questa sera, dopo aver completato i test ieri e ancora questa mattina, possiamo affermare quanto segue mentre ci prepariamo per la partita in programma domani contro l'Inter. In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa lista, 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano. Coloro che si recheranno a Milano in questo momento sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore, e stasera ...

