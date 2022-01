Vajda | ' Djokovic colpito mentalmente È stato un processo politico'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Novakè ancora in silenzio. Dopo la partenza dall'Australia, il serbo non si è ancora fatto sentire: né pubblicamente, né attraverso i social network. L'ultimo post è datato 12 gennaio: il ...

Marian, storico allenatore di, ha parlato così: 'È stata una decisione ingiusta e malsana. Novak è stato colpito mentalmente, questa cosa gli farà male a lungo: sarà difficile ...I media sono fra i maggiori colpevoli della manipolazione delle informazioni e in Australia, in particolare, hanno assunto un atteggiamento costantemente ostile a", ha detto. "La mia ...Lo storico allenatore di Novak: 'Quello che gli hanno fatto deve averlo segnato. Ha sopportato umilmente tutte le misure. Il futuro? Non ha ancora detto la sua ultima parola nel mondo del .... Da quel ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Novak Djokovic è stato colpito molto duramente a livello mentale. Ha subito un'ingiustizia. Gli farà male a lungo e sarà difficile per lui toglierselo dalla testa .