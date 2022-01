Un legame profondo in Scatola di Laura Pausini, scritta da Madame (Di venerdì 21 gennaio 2022) Esce Scatola di Laura Pausini, il nuovo singolo che la porterà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Non è la prima volta per la Pausini al Festival della Canzone Italiana: proprio su quel palco ha mosso i primi passi con un brano che ha fatto da apripista ai grandi successi che cantiamo tutti oggi. Un lancio particolare, in contemporanea nelle piazze del mondo, il 20 gennaio alle ore 20.00, poi la rotazione radiofonica e la disponibilità del nuovo brano inedito in digitale. Scatola è stato scritto da Madame e da Laura Pausini. Musica di Madame, Laura Pausini, Shablo e Luca Faraone. Il brano è prodotto da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame. Significato di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Escedi, il nuovo singolo che la porterà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Non è la prima volta per laal Festival della Canzone Italiana: proprio su quel palco ha mosso i primi passi con un brano che ha fatto da apripista ai grandi successi che cantiamo tutti oggi. Un lancio particolare, in contemporanea nelle piazze del mondo, il 20 gennaio alle ore 20.00, poi la rotazione radiofonica e la disponibilità del nuovo brano inedito in digitale.è stato scritto dae da. Musica di, Shablo e Luca Faraone. Il brano è prodotto da Shablo&Faraone, Paolo Carta e. Significato di ...

