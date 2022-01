Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 17:10 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale non ho l’appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno covid in apertura il premio Mario Draghi ha firmato il dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal greenpass il decreto a questo efficacia a far data dal primo febbraio 2022 che specificano il tetto si tratta che riesce sempre provvedimento di quelle attività legate alle esigenze essenziali e primari della persona quindi esigenze alimentari di prima necessità esigenze di salute come l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici alle tue sanitarie e veterinarie esigenze di sicurezza esigenze di giustizia per quel che riguarda l’elenco delle attività viene indicato il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e quindi ipermercati ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)dailynews radiogiornale non ho l’appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno covid in apertura il premio Mario Draghi ha firmato il dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal greenpass il decreto a questo efficacia a far data dal primo febbraioche specificano il tetto si tratta che riesce sempre provvedimento di quelle attività legate alle esigenze essenziali e primari della persona quindi esigenze alimentari di prima necessità esigenze di salute come l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici alle tue sanitarie e veterinarie esigenze di sicurezza esigenze di giustizia per quel che riguarda l’elenco delle attività viene indicato il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e quindi ipermercati ...

