Udinese, Cioffi: «Uniti nella difficoltà. Pablo Mari è pronto» – VIDEO

Udinese, Cioffi: «Uniti nella difficoltà. Pablo Mari è pronto». Le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato alla vigilia della gara col Genoa.

CONDIZIONE – «La condizione fisica era una grande incognita. A mio avviso si è vista in campo grande collaborazione, senso di sacrificio e lucidità nel leggere i momenti perché sicuramente non eravamo al 100%. Non è cambiato niente dalla partita conto l'Atalanta. È tutto in divenire, domani valuteremo la situazione e faremo le nostre scelte. Staff, giocatori e società sono Uniti in un blocco compatto. Piangersi addosso non porta punti e siccome noi vogliamo punti abbiamo deciso di accettare la situazione e ...

