Traffico Roma del 21-01-2022 ore 15:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione poco Traffico sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare maggiormente concentrato tra Laurentina ed Appia stessa situazione sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche su tutto il percorso della tangenziale est a Roma città prudenza su via della Cecchignola Perché a causa di una fuga di gas i vigili del fuoco hanno momentaneamente chiuso il tratto tra via Casale Zola e via dei Bersaglieri nel dettaglio la condotta danneggiata è vicino via Giovanni kobler lavori per il rifacimento del manto stradale provocano ulteriori disagi per chi viaggia su via Portuense in prossimità delle viadotto gli interventi di manutenzione si svolgono dalle 7 alle 17 fino al 29 gennaio più Traffico possibile tra Viale Isacco Newton e via di Affogalasino ...

