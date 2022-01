Star Wars Jedi Fallen Order 2: in arrivo a fine 2022 secondo un rumor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 2022 si chiuderà “a tutta Forza”: un nuovo attendibile rumor asserisce che Star Wars Jedi Fallen Order 2 sia in arrivo a fine anno Visto il successo tra critica e pubblico di Star Wars Jedi Fallen Order, nessuno ha mai avuto particolari dubbi sull’ipotesi di un sequel per il titolo ma, allo stesso modo, nessuno si aspetta che il gioco arrivi entro la fine del 2022. Sebbene EA non si sia mai espressa esplicitamente in merito, l’intenzione del publisher di fare dello spinoff una vera e propria serie è risaputo, mentre diverse offerte di lavoro presso Respawn Entertainment hanno già lasciato intendere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilsi chiuderà “a tutta Forza”: un nuovo attendibileasserisce che2 sia inanno Visto il successo tra critica e pubblico di, nessuno ha mai avuto particolari dubbi sull’ipotesi di un sequel per il titolo ma, allo stesso modo, nessuno si aspetta che il gioco arrivi entro ladel. Sebbene EA non si sia mai espressa esplicitamente in merito, l’intenzione del publisher di fare dello spinoff una vera e propria serie è risaputo, mentre diverse offerte di lavoro presso Respawn Entertainment hanno già lasciato intendere ...

