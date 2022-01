Serie A 2021/2022, ventitreesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky dei match validi per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Ultimo turno di gennaio prima della sosta, si parte venerdì con Verona-Bologna e si chiude domenica sera con Milan-Juventus: nel mezzo una delicata Lazio-Atalanta, l’Inter che ospita il Venezia, il Napoli che attende la Salernitana e la Roma che fa visita all’Empoli. Di seguito la programmazione completa. Venerdì 21 gennaio 2022 ore 20.45 Verona-Bologna su Dazn Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual su Sky Sport Calcio Telecronaca: Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi Sabato 22 gennaio 2022 ore 15 Genoa-Udinese su Dazn Telecronaca: Dario ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ile isue Sky dei match validi per ladi. Ultimo turno di gennaio prima della sosta, si parte venerdì con Verona-Bologna e si chiude domenica sera con Milan-Juventus: nel mezzo una delicata Lazio-Atalanta, l’Inter che ospita il Venezia, il Napoli che attende la Salernitana e la Roma che fa visita all’Empoli. Di seguito lazione completa. Venerdì 21 gennaioore 20.45 Verona-Bologna suTelecronaca: Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual su Sky Sport Calcio Telecronaca: Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi Sabato 22 gennaioore 15 Genoa-Udinese suTelecronaca: Dario ...

Serie A 2021/22; Risultati e classifica dopo la 22°giornata - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it Verona-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Bentegodi scontro della tranquillità tra gli scaligeri e i felsinei.

