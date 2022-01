Secondo Adinolfi Gesù non sarebbe andato tra i lebbrosi esibendo il Green Pass | VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Dritto e Rovescio Mario Adinolfi parla di un tema sollevato più volte per dimostrare l’incoerenza del governo di fronte alla decisione di limitare ai soli possessori di Green Pass l’accesso agli spazi al chiuso, eccezion fatta per le chiese. A messa, infatti, si può andare anche senza aver fatto un tampone, e non c’è obbligo di indossare le mascherine Ffp2, ma soltanto una “raccomandazione” della Conferenza episcopale italiana (Cei). “Io sono un non vaccinato – ha detto Adinolfi – ritengo che le violazioni subite da molti italiani siano violazioni costituzionali pesanti. Non a caso nelle chiese il Green Pass non è richiesto, è l’unico luogo libero, questo perché i cattolici hanno ben chiaro che in quei contesti, che potremmo chiamare assembramenti, la conferenza episcopale italiana ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Dritto e Rovescio Marioparla di un tema sollevato più volte per dimostrare l’incoerenza del governo di fronte alla decisione di limitare ai soli possessori dil’accesso agli spazi al chiuso, eccezion fatta per le chiese. A messa, infatti, si può andare anche senza aver fatto un tampone, e non c’è obbligo di indossare le mascherine Ffp2, ma soltanto una “raccomandazione” della Conferenza episcopale italiana (Cei). “Io sono un non vaccinato – ha detto– ritengo che le violazioni subite da molti italiani siano violazioni costituzionali pesanti. Non a caso nelle chiese ilnon è richiesto, è l’unico luogo libero, questo perché i cattolici hanno ben chiaro che in quei contesti, che potremmo chiamare assembramenti, la conferenza episcopale italiana ...

