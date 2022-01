San Vincenzo | 22 gennaio 2022 | frasi e immagini di auguri di buon onomastico per Whatsapp e Facebook

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tanti: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 22, in cui si ricorda SanMartire. In questa giornata, si commemora il santo proveniente da Saragozza, un martire del IV secolo, il cui culto è abbastanza diffuso in tutta la Penisola.è infatti un nome molto popolare in Italia: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.