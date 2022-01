Ricatto su Grindr e successivo furto | cinque anni di carcere

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Prima contattava le sue vittime su, come si fa normalmente su un’app di dating. Poi, però, dopo aver consumato un rapporto sessuale consensuale con le stesse persone che aveva contattato, aggiornava il suo profilo dell’app e inseriva l’annuncio di un pagamento per l’eventuale prestazione (pari a 180 sterline a ora). Giunto a questo punto, chiedeva alle persone il compenso richiesto nella circostanza e, nel caso in cui qualcuno di loro si rifiutasse di pagare, arrivava a ricattarlo, minacciando di condividere immagini e screenshot compromettenti. È la storia di una truffa suche si è verificata a sud di Londra, Anouar Sabbar, 28, è stato tuttavia intercettato e condannato adi reclusione. LEGGI ANCHE > La multa a: i dati degli utenti venduti (in ...