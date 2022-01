“Perché è sparita dallo studio del GF Vip”. Raffaella Fico assente da tempo, ora si scopre tutto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella sesta edizione del ‘GF Vip’ una delle concorrenti che inizialmente era stata al centro dell’attenzione era Raffaella Fico. poi, dopo aver trascorso alcune settimane nella Casa più spiata d’Italia, era arrivata la sua eliminazione al televoto e i sogni di gloria si erano dunque definitivamente spenti. Successivamente era stata nello studio con Alfonso Signorini e gli altri eliminati per discutere delle dinamiche del programma. Poi all’improvviso è letteralmente scomparsa dalla circolazione e in tanti si sono chiesti il motivo. Infatti, la bellissima showgirl ha fatto perdere le sue tracce nella trasmissione televisiva e il conduttore non ha mai accennato a questo nel corso delle puntate in diretta. Ovviamente la mancata presenza di Raffaella Fico è però stata notata da tutti e ora sembra che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella sesta edizione del ‘GF Vip’ una delle concorrenti che inizialmente era stata al centro dell’attenzione era. poi, dopo aver trascorso alcune settimane nella Casa più spiata d’Italia, era arrivata la sua eliminazione al televoto e i sogni di gloria si erano dunque definitivamente spenti. Successivamente era stata nellocon Alfonso Signorini e gli altri eliminati per discutere delle dinamiche del programma. Poi all’improvviso è letteralmente scomparsa dalla circolazione e in tanti si sono chiesti il motivo. Infatti, la bellissima showgirl ha fatto perdere le sue tracce nella trasmissione televisiva e il conduttore non ha mai accennato a questo nel corso delle puntate in diretta. Ovviamente la mancata presenza diè però stata notata da tutti e ora sembra che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché sparita Emanuela Tittocchia Vs Biagio D'Anelli 'Stai usando Miriana'/ 'Ti serve per la TV!' Infine ha tirato in ballo anche la sua ex fidanzata Silvana Curcio: 'Silvana non serve più ed è sparita, ora serve Miriana perché grazie a questa storia stai a galla! Mi dispiace perché stai usando ...

Raffaella Fico sparita dal GF Vip: 'Non vuole avere più niente a che fare' Perché Raffaella Fico non è più al GF Vip 6 ? A svelare che si tratta di una scelta e non di cause di forza maggiore è stato Gabriele Parpiglia. Oggi c'è stato un nuovo appuntamento delle Chicche di ...

