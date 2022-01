Napoli | noleggia un’auto ma non la riporta indietro | trovato grazie al Gps

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 21 gennaio 2022)ma non lapiù. Viene denunciato per appropriazione indebita. E’ accaduto a, in via Cardinale Seripando, traversa di via Carbonara, non lontano dalla centralissima via Foria.ma non laIeri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.