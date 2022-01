Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Braida: “Può lottare per lo scudetto, ma serve un difensore' #ACMilan #SempreMilan - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: «MANCA QUALCOSA» ?? Intervenuto ai microfoni di @tvdellosport, l’ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato della s… - yassine01937035 : RT @MilanPress_it: «MANCA QUALCOSA» ?? Intervenuto ai microfoni di @tvdellosport, l’ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato della s… - MilanPress_it : «MANCA QUALCOSA» ?? Intervenuto ai microfoni di @tvdellosport, l’ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato de… - gilnar76 : Braida: «Il #Milan può ancora lottare per lo scudetto, prenderei Botman» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Braida

Intervenuto negli studi di SportItalia , Ariedorivela i suoi dubbi sul. L'ex direttore sportivo rossonero, promuove l'Inter e, pur senza sbilanciarsi, non nasconde le sue perplessità circa le mancanze dell'undici di Stefano Pioli:Nonostante il commento sia positivo, secondoancora qualcosa manca: 'Almanca qualcosa per arrivare al livello dell'Inter, anche se è una squadra che sta dimostrando che in alto ci può ...L'ex calciatore e ora procuratore Massimo Brambati ha parlato del Milan e della partita contro la Juventus di domenica.Ariedo Braida, ex direttore generale e sportivo del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di esprimere la propria opinione sulla ...