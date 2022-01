Mertens-MLS | è successo il mese scorso!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Driesha rilasciato ieri una bella intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ancora una volta manifestava la sua volontà di rimanere a Napoli. Ciononostante, secondo l’edizione odierna de Il Roma, nei primi giorni dello scorsoavrebbe cercato un contatto con un club di MLS, per capire se, eventualmente, potessero esserci i presupposti per chiudere la carriera negli Stati Uniti. FOTO: Getty –Napoli Fiorentina Se De Laurentiis non dovesse confermarlo per un’altra stagione, chiarisce il quotidiano, allorapotrebbe prendere in considerazione l’ipotesi MLS. Ma, ad oggi, la sua priorità rimane Napoli.