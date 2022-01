Mercato – L’Inter ci prova per Kostic: può arrivare subito (Di venerdì 21 gennaio 2022) Filip Kostic obiettivo delL’Inter Potrebbe iniziare con 6 mesi di anticipo l’avventura di Filip Kostic alL’Inter. L’esterno serbo, da tempo nel mirino dei dirigenti nerazzurri, infatti, potrebbe arrivare subito a Milano e iniziare a studiare da vice-Perisic che sembra destinato a lasciare da parametro zero. “Se Kolarov troverà un’altra formazione o, come più probabile, appenderà a gennaio (e non a giugno) le scarpette al chiodo, arriverà un esterno a sinistra. Nonostante sia un professionista esemplare, dopo l’operazione alla schiena, il serbo non è più tornato al top. Tra i nomi dei possibili rinforzi, quello che più attira è Kostic, ma può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Ecco perché vengono valutati elementi di un certo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Filipobiettivo delPotrebbe iniziare con 6 mesi di anticipo l’avventura di Filipal. L’esterno serbo, da tempo nel mirino dei dirigenti nerazzurri, infatti, potrebbea Milano e iniziare a studiare da vice-Perisic che sembra destinato a lasciare da parametro zero. “Se Kolarov troverà un’altra formazione o, come più probabile, appenderà a gennaio (e non a giugno) le scarpette al chiodo, arriverà un esterno a sinistra. Nonostante sia un professionista esemplare, dopo l’operazione alla schiena, il serbo non è più tornato al top. Tra i nomi dei possibili rinforzi, quello che più attira è, ma puòsolo in prestito con diritto di riscatto. Ecco perché vengono valutati elementi di un certo ...

Advertising

DalbertGOAT : @Marvin1311 @tommasoarmando2 amore mio, ma tu lo sai che i soldi che entrano da cessioni premi sponsor etc, non rim… - interliveit : ??Arrivano conferme alla notizia di Interlive del 13 gennaio: #Kostic resta il preferito per la corsia mancina, ma p… - vivoperlinter : La pista 'caldissima'. #Inter #Calciomercato - vale7inter : In caso di assenza prolungata di #Correa e cessione di #Sensi alla #Sampdoria, l'#Inter tornerà sul mercato negli u… - imepicbrozo77 : RT @corradone91: L'#Inter toglie #Sensi dal mercato. La #Sampdoria sarebbe già stata avvisata e ora dovrà trovare una soluzione -