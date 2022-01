LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: equilibrio in avvio di terzo set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 DRITTO LUNGOLINEA A SVENTAGLIO! Altra ottima costruzione del punto. 15-40 La prima è annullata dall’ace al centro. 0-40 Sulla riga il drittone di Kecmanovic sul recupero della palla corta. Tre palle break all’improvviso. 0-30 Ancora dritto che se ne va. 0-15 Errore di Sonego in uscita dal servizio. 3-2 Kecmanovic. Il serbo tiene la battuta, non concedendo ancora possibilità a Sonego. 40-30 Drittone di Sonego! Vuole rimanere dentro il game l’azzurro. 40-15 Angolato il dritto di Sonego che butta fuori dal campo l’avversario. 40-0 Chirurgica la volée bassa di Kecmanovic: tre palle per il 3-2. 30-0 Servizio, dritto, volée e smash: ottima costruzione del punto. 15-0 Mette la prima al centro ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 DRITTO LUNGOLINEA A SVENTAGLIO! Altra ottima costruzione del punto. 15-40 La prima è annullata dall’ace al centro. 0-40 Sulla riga il drittone disul recupero della palla corta. Tre palle break all’improvviso. 0-30 Ancora dritto che se ne va. 0-15 Errore diin uscita dal servizio. 3-2. Il serbo tiene la battuta, non concedendo ancora possibilità a. 40-30 Drittone di! Vuole rimanere dentro il game l’azzurro. 40-15 Angolato il dritto diche butta fuori dal campo l’avversario. 40-0 Chirurgica la volée bassa di: tre palle per il 3-2. 30-0 Servizio, dritto, volée e smash: ottima costruzione del punto. 15-0 Mette la prima al centro ...

