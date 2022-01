LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: si parte, Streif accorciata (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa A CORTINA I PETTORALI DI parteNZA DELLA Discesa LIBERA DI Kitzbuehel 11.20 Ricordiamo che l’Italia avrà appena 7 posti alle prossime Olimpiadi di Pechino 2022 in campo maschile. Dando per scontate le convocazioni di Paris, De Aliprandini, Vinatzer e Razzoli, restano in bilico tre pedine. Per cui in questo ultimo fine settimana si giocheranno tutto Innerhofer (che in Cina dovrebbe esserci), Marsaglia e Casse. 11.19 La Streif è ghiacciata, come da tradizione. Il cielo è nuvoloso, quindi la visibilità non è ottimale. 11.18 Oggi ci si gioca tanto per la Coppa del Mondo di Discesa. La classifica è cortissima, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIA CORTINA I PETTORALI DINZA DELLALIBERA DI11.20 Ricordiamo che l’Italia avrà appena 7 posti alle prossime Olimpiadi di Pechinoin campo maschile. Dando per scontate le convocazioni di Paris, De Aliprandini, Vinatzer e Razzoli, restano in bilico tre pedine. Per cui in questo ultimo fine settimana si giocheranno tutto Innerhofer (che in Cina dovrebbe esserci), Marsaglia e Casse. 11.19 Laè ghiacciata, come da tradizione. Il cielo è nuvoloso, quindi la visibilità non è ottimale. 11.18 Oggi ci si gioca tanto per la Coppa del Mondo di. La classifica è cortissima, con ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile… - RSIsport : Oggi live alla RSI ???????? ?????? Tennis: Australian Open, 1/16 di finale 09h00 A.Barty ???? - ???? C.Giorgi… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris vuole domare la Streif - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile… -