Le persone depresse hanno un rischio doppio di aderire alle tesi no vax

Le persone depresse hanno un rischio più che doppio di aderire alle tesi no-vax e, di conseguenza, di rinunciare alla vaccinazione. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Massachusetts General Hospital.

saddddd91 : Depressione: È quando vogliamo essere totalmente soli ma anche… insieme a qualcuno non so come spiegare ,le persone… - kvthljn : evitate di fare le persone depresse se poi siete i primi coglioni a fare cazzate - capita_fra : Regola n.1 I finti depressi vogliono morire, le persone veramente depresse vogliono solamente vivere una vita felice... - stonellatrap : @appleyan0 io molto tempo fa ascoltavo le canzoni depresse dopo ho detto: ma che cazz sto facendo mi sto rovinando… - Filippo18162798 : RT @niiicoleeh_: Si comunque le persone che sono perennemente tristi e depresse fanno solamente girare il cazzo -