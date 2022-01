In Siria scontri in carcere tra Isis e forze curde, 25 morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA, 21 GEN - E' di almeno 25 morti il bilancio dell'attacco dell'Isis ancora in corso contro il carcere di Ghweiran, nel nordest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA, 21 GEN - E' di almeno 25il bilancio dell'attacco dell'ancora in corso contro ildi Ghweiran, nel nordest della. Lo riferisce l'Osservatoriono per i diritti umani ...

