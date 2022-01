Il pass verde per gli ultra cinquantenni è una corsa a ostacoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Oltre due milioni di lavoratori, in tutti i settori produttivi, hanno grosse difficoltà ad adeguarsi alle ultime norme vaccinali. Una «variante» rischiosa per la ripresa economica. Dai campi alle officine, passando per i Tir, il vaccino obbligatorio e il green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni rischia di provocare un brusco stop alla già debolissima ripresa. I lavoratori interessati sono circa 2,2 milioni, e come sempre in Italia c’è un paradosso. Mentre s’introduce l’obbligo vaccinale e il super salvacondotto, restano attivi gli incentivi per l’assunzione di disoccupati ultracinquantenni. Il primo è un residuo della legge Fornero e dà uno sgravio del 50 per cento dei contributi per chi assume disoccupati da oltre un anno; il secondo è pensato espressamente per le donne, con uno sgravio totale dei ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Oltre due milioni di lavoratori, in tutti i settori produttivi, hanno grosse difficoltà ad adeguarsi alle ultime norme vaccinali. Una «variante» rischiosa per la ripresa economica. Dai campi alle officine,ando per i Tir, il vaccino obbligatorio e il greenrafforzato per i lavoratoricinquantenni rischia di provocare un brusco stop alla già debolissima ripresa. I lavoratori interessati sono circa 2,2 milioni, e come sempre in Italia c’è un paradosso. Mentre s’introduce l’obbligo vaccinale e il super salvacondotto, restano attivi gli incentivi per l’assunzione di disoccupaticinquantenni. Il primo è un residuo della legge Fornero e dà uno sgravio del 50 per cento dei contributi per chi assume disoccupati da oltre un anno; il secondo è pensato espressamente per le donne, con uno sgravio totale dei ...

Advertising

TgLa7 : #GreenpassObbligatorio per tutti i cosiddetti servizi alla persona, sarà in vigore fino al 31 marzo, le multe vanno… - fattoquotidiano : ALTRO CHE “SIAMO I PRIMI” Dopo la bocciatura negli Stati Uniti, anche l'Inghilterra è pronta ad abolire il lasciapa… - ZenatiDavide : Senza Green pass niente pensione da ritirare alle Poste. Certificato verde anche dal tabaccaio: Senza il Green Pass… - fisco24_info : Green Pass negozi da 1 febbario, ecco dove non serve: (Adnkronos) - La lista dei negozi dove il certificato verde n… - Telebari : Green pass, Draghi firma il nuovo decreto: ecco cosa si potrà fare senza il certificato verde - #Bari #Notizie -… -