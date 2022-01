Formazioni ufficiali Parma-Frosinone | Serie B 2021 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 20esima giornata della. Nell’anticipo di questo turno, al Tardini si sfidano due squadre che stanno attraversando un discreto momento di forma e che hanno bisogno di punti in ottica play-off. All’andata la sfida terminò in pareggio, per 2-2. Chi la spunterà questa volta? Appuntamento alle ore 20.30. Queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

Lil77Gen : RT @DiMarzio: #CoppaItalia, le formazioni ufficiali di #RomaLecce ?? - infoitsport : Elche-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Jovic e Marcelo titolari. Camavinga e Valverde in mezzo - corgiallorosso : Roma-Lecce 3-1 (14' Calabresi, 40' Kumbulla, 54' Abraham) – La Roma rimonta e vola ai quarti di finale di Coppa Ital - corgiallorosso : LIVE Roma-Lecce 3-1 (14' Calabresi, 40' Kumbulla, 54' Abraham) – LA CHIUDE ELDOR - infoitsport : Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: confermato Olivieri, ci sono anche Helgason e Listkowski -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Cronaca con commento in tempo reale [AGGIORNA LA DIRETTA] RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - SALERNITANA Domenica 23 gennaio dalle ore 14 le, dalle ore 15 la cronaca con commento in ...Cronaca con commento in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: SPEZIA - SAMPDORIA Domenica 23 gennaio dalle ore 14 le, dalle ore 15 la cronaca con commento in ...Luci a San Siro per Milan-Juve, la grande sfida del 23° turno di A: dalle probabili formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming.Ad Ingolstadt si punta al successo fra i piloti e a difendere il primato nel Costruttori, dunque con due sole macchine ufficiali in azione le formazioni saranno Winkelhock/Niederhauser/Van Der Linde e ...