(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Negli ultimi giorni le rassegne stampa sono nuovamente piene del nome diAssociati. Molte persone vicine mi hanno chiesto delucidazioni e ho pensato, quindi, sia necessario scrivere qui qualche chiarimento".squaderna, allora su Facebook le sue verità e controaccusa: "Non penso che esista un caso simile, in cui uno studio di consulenza sia oggetto da dieci anni di un ossessivo e costante discredito mediatico di tale portata senza alcuna base oggettiva. A questo si somma la campagna disui falsi finanziamenti venezuelani che viene portata ancora avanti dadello sciacallaggio mediatico italiano contro mio padre, la cui foto, anche oggi viene pubblicata e associata alla solita calunnia ormai smentita". "Servirebbe - riprende - il senso della misura. ...

Advertising

fattoquotidiano : Grillo indagato, Davide Casaleggio: “Su Moby accuse intollerabili, nessun favoritismo. La mia società? È parte lesa… - fisco24_info : Davide Casaleggio: 'Nell'affaire Moby noi siamo parte lesa. Basta calunnie e fango': AGI - 'Negli ultimi giorni le… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Grillo indagato, Davide Casaleggio: “Su Moby accuse intollerabili, nessun favoritismo. La mia società? È parte lesa, n… - Frank196018 : RT @fattoquotidiano: Grillo indagato, Davide Casaleggio: “Su Moby accuse intollerabili, nessun favoritismo. La mia società? È parte lesa, n… - ModernoAlex : RT @lauracesaretti1: Una parabola da finis imperii, ma girata da Franco&Ciccio (e li avete presi sul serio, coccolati, blanditi, inseguiti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Casaleggio

In un comunicato dai toni decisi, patron dellaassociati, nega ogni responsabilità nell' affaire Moby , l'indagine di Milano sui rapporti tra Beppe Grillo e l'armatore ...Cosìche annuncia: "Il 2022 sarà un anno di cambiamenti". Per il presidente dellaAssociati, inoltre, nell' l"'affaire Moby", la società "è parte lesa".Il presidente della Casaleggio Associati e figlio del fondatore del M5s in un post su Facebook ha sottolineato che 'nessun nostro cliente ha mai avuto dei favoritismi politici' e che i crediti ai qual ...GRILLO INDAGATO, PARLA CASALEGGIO "Su Moby accuse intollerabili, nessun favoritismo. La mia società? È parte lesa, non ci hanno pagati" [Leggi] ...