Da Twitter a Meta: i social network sbarcano nel mondo degli NFT (Di venerdì 21 gennaio 2022) La piattaforma fondata da Jack Dorsey ha introdotto la possibilità di usare un token non fungibile come immagine del profilo. E anche Zuckerberg sta lavorando in questa direzione. Si tratta di mosse che potrebbero allontanare sempre di più le probabilità di un Web3 davvero...

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Meta Meta: Facebook, Instagram e gli NFT In un ipotetico metaverso di Meta, NFT e stablecoin potrebbero svolgere un ruolo fondamentale, ... autore dell'NFT artistico di maggior valore commerciale di sempre, oggi ha condiviso su Twitter ...

Meta, interessato a portare NFT su Facebook e Instagram Notizie IN Facebook, Instagram e Twitter entrano nel mondo degli Nft, il 'collezionismo digitale' Molte aziende tecnologiche, come Twitter e Meta, hanno deciso di muoversi in questo settore e si stanno avvicinando alla 'tokenized economy', in cui prodotti, asset finanziari e digitali verranno ...

Meta: problemi Metaverso, interesse NFT, tutela giovani su Messenger Kids e Instagram Ricchissima coda settimanale per Meta (per altro interessata agli NFT) che, nonostante tante iniziative in favore dei giovani e dei soggetti fragili, non si è fatta mancare la dose di cattivi rapporti ...

