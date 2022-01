Covid | niente ritiro della pensione senza Green pass | salta la norma dal Dpcm

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, niente ritiro pensione senza Green pass: salta norma da Dpcm #greenpass - repubblica : Regno Unito, Johnson cancella le restrizioni anti Covid: niente più mascherine al chiuso, abolito il 'passaporto va… - fattoquotidiano : De Luca di nuovo contro il governo: “Immagine di Draghi che difende proletariato è falsa. Non ha fatto niente per l… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Covid, Draghi: niente ritiro pensione senza Green pass - UGiangrieco : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid niente

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green pass . Non sarà possibile ...ritiro pensione senza Green pass Non sarà possibile andare in un a ritirare la pensione se ... lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi- 19, di cui all'...Niente ritiro pensione senza pass, salta norma da Dpcm firmato da Draghi che definisce l'elenco delle attività essenziali ...In lacrime Adele ha annunciato che lo show non è pronto, non ci saranno i suoi concerti a Las Vegas, a causa del Covid ...