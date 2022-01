Contagi a scuola | numeri da record a Genova | “Una classe su tre costretta alla Dad”

Advertising

fattoquotidiano : IN TANTI A CASA Sono dati di una settimana fa prima dell’impennata dei contagi. Appello delle famiglie: “Regole ass… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La canzoncina con le regole sui contagi a scuola diventata virale nelle chat di classe. Dagli asili alle s… - Agenzia_Ansa : Scuola, la canzoncina virale nelle chat di classe per le regole sui contagi. Dagli asili alle superiori, un motivet… - rep_napoli : Covid, stop merendina e strumenti a fiato a scuola: 'Troppi contagi, fate colazione a casa' [aggiornamento delle 12… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: IN TANTI A CASA Sono dati di una settimana fa prima dell’impennata dei contagi. Appello delle famiglie: “Regole assurd… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi scuola

Guardiamo però a questo Paese per il calo deie quindi per la curva che si sta raffreddando'... in special modo per la. 'Si può inoltre pensare - aggiunge Sileri - ad una semplificazione ...Leggi anche Gavirate - Imettono a dura prova il sistema: 'Semplificate le regole o non ce la facciamo' Scuole e pandemia - Le nuove regole per i: cosa fare se c'è un ...Merende vietata in classe, altrimenti si corre il rischio di agevolare il contagio perchè bisogna abbassare la mascherina per mangiare. E così il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Frances ...Covid Europa: mentre la Francia introduce il Super Green pass e l'Austria approva l'obbligo vaccinale, in Uk Boris rallenta le restrizioni.