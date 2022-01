Calciomercato Atalanta: assalto a Belotti se parte Zapata? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Potrebbe accendersi nei ultimi giorni il Calciomercato Atalanta per quanto concerne il reparto offensivo. Se il corteggiamento del Newcastle nei confronti di Duvan Zapata dovesse andare a buon fine, i nerazzurri avrebbero deciso di buttarsi a capofitto su Andrea Belotti, la cui avventura con il Torino è giunta ai titoli di coda. Calciomercato Atalanta: Belotti idea concreta? Al momento non sono stati ancora mossi passi ufficiali, in quanto tutto ruota intorno al destino di Duvan Zapata. Quest’ultimo è fortemente attratto dall’interesse del Newcastle, la cui proprietà saudita è a caccia di rinforzi di livello per far decollare il loro ambizioso progetto di crescita. L’Atalanta non vorrebbe privarsi del giocatore, tanto da aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Potrebbe accendersi nei ultimi giorni ilper quanto concerne il reparto offensivo. Se il corteggiamento del Newcastle nei confronti di Duvandovesse andare a buon fine, i nerazzurri avrebbero deciso di buttarsi a capofitto su Andrea, la cui avventura con il Torino è giunta ai titoli di coda.idea concreta? Al momento non sono stati ancora mossi passi ufficiali, in quanto tutto ruota intorno al destino di Duvan. Quest’ultimo è fortemente attratto dall’interesse del Newcastle, la cui proprietà saudita è a caccia di rinforzi di livello per far decollare il loro ambizioso progetto di crescita. L’non vorrebbe privarsi del giocatore, tanto da aver ...

