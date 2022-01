Australian Open | Alcaraz | “Sono al livello dei migliori”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Carlos, 18enne astro nascente del tennis mondiale ha perso una partita lottatissima contro Matteo Berrettini al terzo turno degli2022, ma nonostante la sconfitta è comunque soddisfatto: “molto orgoglioso della mia prova oggi in campo. È stata la prima volta che ho rimontato da due set a zero sotto, e ho dimostrato di essere pronto a giocare questo tipo di match. Lo dimostra il mio esser tornato in partita e soprattutto la mia condizione fisica e mentale, oltre al mio tennis”. Secondo lui, ormai, il gap con ial mondo è quasi completamente azzerato: “Ormai il miomi permette di giocare con ial mondo e l’ho dimostrato anche oggi. Ogni torneo mi avvicino sempre di più a loro anche se non mi considero ancora ...

Battibecco tra Daniil Medvedev e il pubblico degli. Il russo, numero 2 al mondo, ha battuto in 4 set l'idolo di casa, Nick Kyrgios. Nell'intervista post partita con l'ex tennista statunitense Jim Courier, che ha vinto il torneo nel ...Matteo Berrettini ha dovuto sudare fino al quinto set per battere Alcaraz a Melbourne e conquistare gli ottavi degli. Una partita ricca di indicazioni positive, secondo il capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri , intervenuto a Sky Sport 24. 'Sono contentissimo per Matteo - ha detto ...Carlos Alcaraz, 18enne astro nascente del tennis mondiale ha perso una partita lottatissima contro Matteo Berrettini al terzo turno degli Australian Open 2022, ma nonostante la sconfitta è comunque so ...Lo spagnolo soddisfatto nonostante la sconfitta contro Berrettini agli Australian Open: Mi manca solo un piccolo passo per essere al livello dei migliori, ma ho disputato un'ottima partita.