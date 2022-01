Andria | scomparso Appello della sindaca

Advertising

LeleRoma1976 : RT @ilmessaggeroit: Giovanni Rella scomparso da Andria, l'appello della sindaca: «È un ragazzo 'speciale', aiutateci a trovarlo» https://t.… - ilmessaggeroit : Giovanni Rella scomparso da Andria, l'appello della sindaca: «È un ragazzo 'speciale', aiutateci a trovarlo» - VideoAndria : #andria: Andria: scomparso Gianni, l’appello per il ritrovamento - VideoAndria : #andria: “La notte non dormo, rivoglio mio figlio” – scomparso dalla BAT, l’app - VideoAndria : #andria: Giovane scomparso nella BAT, proseguono le ricerche -

Ultime Notizie dalla rete : Andria scomparso

Da ieri pomeriggio, giovedì 20 gennaio, non si hanno più sue notizie. Sono ore di attesa e angoscia per la famiglia di Gianni, l'uomoda, zona via Barletta - Monticelli. Al momento le ricerche sono condotte dalla Polizia di Stato e non solo suma a breve, se l'uomo non si dovesse trovare, dovrebbe scattare il ...Chi avesse notizie o informazioni utili sul ritrovamento di Gianni, è pregato di contattare il 113Un uomo di Andria, Gianni Rella, è letteralmente scomparso nel nulla ormai da alcuni giorni, attivati i dispositivi di ricerca istituzionali ...Da Presidente della Provincia di Salerno sono stato due volte a New York per iniziative promozionali e per contatti con le Associazioni dei connazionali, o meglio conprovinciali con i cui rappresentan ...