Anche il derby Napoli - Salernitana è in forse Nove positivi nella squadra di Colantuono (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche Napoli - Salernitana è a rischio. La società di Jervolino ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati ieri, un altro calciatore è risultato positivo al Covid - 19. I calciatori positivi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)è a rischio. La società di Jervolino ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati ieri, un altro calciatore è risultato positivo al Covid - 19. I calciatori...

Advertising

4Harrier : Buongiorno; partecipa anche tu alla campagna 'una candela ??? al giorno finché il Terribile non rinnova' #Perisic… - fabioschiano : @cantafio88 Si, ma al derby dovremo per forza giocare bendati ?? per lasciare qualche chance anche al Milan - Sntgvn : @Drittorovescio_ Questa sera in studio si sta rappresentando esclusivamente il derby o la guerra tra PRO-VAX e NO-V… - wolf_yellowred : @RomaNelCervello L’unica speranza è che l’Inter sará costretta a far giocare parecchie seconde linee, visto che la… - starshinewords : @mjrrorbxll il derby è la mia partita dell’anno preferita anche se muoio ogni volta -