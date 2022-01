Adrien Fourmaux | brutto crash al Rally di Montecarlo

(Di venerdì 21 gennaio 2022)sperava in undimigliore, e invece, alza bandiera bianca per un. Nel corso della PS3, il francese si è ribaltato con la sua Ford Puma1, con una violenza che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente, l’incidente è stato tanto forte quanto incruento: sia il driver che il navigatore Alexandre Coria sono rimasti illesi. Ma la loro gara finisce qui., PS1 e 2: la notte del Colle: cosa è successo ad? La terza prova speciale, quella che ha aperto la giornata odierna, si è dimostrata particolarmente insidiosa. Alcuni tratti erano asciutti mentre altri presentavano ancora ...

Advertising

SalaStampRacing : ?? Video Crash di Adrien #Fourmaux #WRC #RallyMontecarlo #WRCHybrid - FTraiettoria : Il Rallye di Monte-Carlo 2022 di Adrien Fourmaux è finito così Scritto da Stefano Nicoli - rallyssimo : Il Rallye Montecarlo di Adrien Fourmaux è già finito. Equipaggio ok. #RallyeMontecarlo #WRC - federicob95 : E invece arriva Adrien Fourmaux! 4'2 di distacco da Ogier e 4'0 su Greensmith nella generale! Anche il giovane fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Adrien Fourmaux

L'ottimo inizio delle Ford Puma del team M - Sport è completato dai risultati die Gus Greensmith che chiudono la serata addirittura in quarta e quinta posizione. Se sapranno ...Quinto(M - Sport) con un gap più sensibile, ovvero 2,6 secondi, seguito ad un solo decimo dal compagno di squadra Gus Greensmith , unico del team che non è iscritto per prendere i ...Attimi di paura nel corso della PS3 del Rallye di Monte-Carlo quando la macchina del pilota Fourmaux e del navigatore Coria è precipitata in un ...Brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze, per Adrien Fourmax e il suo navigatore Alexandre Coria che dovranno abbandonare, almeno per oggi, la gara. Il forte talento francese stava spingendo ...